В законопроекте о градостроительной реформе учтены замечания и рекомендации НАПК — Новиков

Декабрь, 13 в 9:18

При подготовке ко второму чтению проекта закона о градостроительной реформе, профильный комитет учел замечания Нацагентства по вопросам противодействия коррупции.

Об этом в интервью изданию Цензор.Нет заявил глава агентства Александр Новиков.

По его словам, заключение антикоррупционной экспертизы на законопроект 5655 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности агентство подготовило более года назад.

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— Текст ко второму чтению был прислан к нам комитетом всего две недели назад. Мы его проанализировали, установили, что большинство наших замечаний были учтены, и нормы, которые могли создать коррупцию, были приведены в соответствие с нашими рекомендациями. Но появились новые слабые места этого закона, мы их идентифицировали и прислали комментарии с предложениями в комитет. После этого эти замечания были сняты в доработанной редакции законопроекта, — подчеркнул Новиков.

По его словам, отдельные статьи были доработаны с учетом замечаний НАЗК.

— Для примера — самовольным строительством в проекте ко второму чтению — и очевидно, что это был огромный коррупционный риск — не считалось нарушение градостроительной документации, — отметил Новиков.

Новиков добавил, что градостроительство и распределение земельных ресурсов — это, по результатам опросов, одна из самых коррумпированных сфер общественных отношений.

— Они являются одним из главных приоритетов Антикоррупционной стратегии на 2023-2025 годы. На самом деле отдельные положительные нормы этого законопроекта — 5655 — это часть антикоррупционной стратегии, — отметил он.

Ранее об учете комитетом правок от НАЗК заявлял вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

— Для нас важно, что ключевой антикоррупционный орган поддерживает эту реформу. Мы понимаем, что без открытости и прозрачности полноценная реформа не удастся, – отметил вице-премьер.

Согласно перечню замечаний НАЗК, который есть в распоряжении редакции, антикоррупционное агентство предлагало предусмотреть четкую процедуру прекращения права на строительство и аннулирования разрешительных документов, в случае установления органом надзора правонарушений со стороны застройщика.

В частности, речь идет об аннулировании права на строительство на основании документов, противоречащих градостроительному законодательству.

Если объект строительства строится с нарушением требований градостроительных условий и ограничений и градостроительной документации, НАПК предложило считать его самовольным.

Несоответствие данных и сведений требованиям градостроительной документации в целях получения градостроительных условий и ограничений должно становиться основанием для отказа в предоставлении этих условий и ограничений. Эти замечания учтены комитетом при подготовке документа ко второму чтению.

Учтены также замечания относительно отмены принципа молчаливого согласия о возобновлении права на выполнение подготовительных или строительных работ заказчиком/генеральным подрядчиком в случае умышленного, с целью получения незаконной прибыли, невыполнения своих обязанностей уполномоченным лицом органа градостроительного контроля в части пресечения нарушений градостроительного законодательства.

Ряд поправок, внесенных на основание предложений НАПК, касаются органов местного самоуправления и их полномочий в вопросах градостроительного регулирования.

В частности, в предыдущей редакции законопроекта не была предусмотрена обязанность архитектора разрабатывать проект с учетом требований градостроительной документации на местном уровне – только на национальном.

Кроме того, не было предусмотрено и ответственности за нарушение таких требований, а также проверки их соблюдения экспертными организациями. По рекомендации НАЗК, соответствующие положения будут включены в законопроект ко второму чтению.