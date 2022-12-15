Зеленський просить ЄС прискорити оцінку виконання критеріїв кандидатства Україною

Грудень, 15 в 17:53

Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС прискорити оцінку виконання Україною рекомендацій, отриманих у процесі набуття статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це Зеленський сказав у зверненні до саміту лідерів ЄС у четвер, 15 грудня.

— Я хочу ще раз подякувати всім вам за підтримку України у здобутті кандидатства. Зараз настає час зробити ще один крок. Попри війну ми не зупиняємо інституційну трансформацію нашої держави. Лише цьому тижні Верховною Радою схвалено три євроінтеграційні закони: закон про національні спільноти, закон про модернізацію принципів роботи КСУ, про сферу медіа, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна закликає прискоритися, аби перейти до відкриття переговорів про вступ.

Зараз дивляться

— Це лише одна ілюстрація багатьох речей, які ми зробили для того, щоб підготувати наступний етап зближення України та ЄС, а саме оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, якої ми очікуємо від вас найближчим часом.

Дуже вас просимо це зробити і прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України в ЄС, – сказав Зеленський.

За словами президента, для України й для Європи, коли ми разом, немає нічого неможливого. Він наголосив, що будь-який терор вдасть перемогти, а будь-які спільні завдання реалізувати.