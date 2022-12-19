Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

100% воздушный щит: Зеленский призвал западных лидеров поддержать Украину ПВО

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский попросил лидеров стран Европы увеличить поставки оружия и особенно ПВО для Украины.

Об этом он сказал во время выступления на встрече лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF).

По словам президента, российская агрессия должна потерпеть неудачу, и это должно произойти как можно быстрее. Зеленский призвал Запад сделать все возможное, чтобы ускорить разгром россиян.

Сейчас смотрят

Президент сказал, что миллионы людей остались без тепла и воды после очередной атаки России с использованием иранских беспилотников.

— Могу ли я попросить вас увеличить возможность поставки систем ПВО в нашу страну… 100% воздушный щит для Украины, это был бы один из самых успешных шагов против российской агрессии, и этот шаг необходим прямо сейчас, – сказал Зеленский.

Глава государства обратился отдельно к каждому из присутствующих лидеров и призвал увеличить поставки ПВО, существенно усилить защиту нашего государства и призвал к продолжению сотрудничества в следующем году.

Недавно Зеленский в интервью французским каналам TF1 и LCI сказал, что Украине для защиты от иранских дронов требуется больше противовоздушной обороны.

Также президент рассказал, что постоянно разговаривает с президентом США Джо Байденом по поводу передачи Patriot.

Читайте
Россия не жалеет ресурсов на войну против Украины: Зеленский призывает усилить ПВО

Источник: Офис президента
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка