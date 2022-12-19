100% повітряний щит: Зеленський закликав західних лідерів підтримати Україну ППО

Грудень, 19 в 15:03

Президент Володимир Зеленський попросив лідерів країн Європи збільшити постачання зброї та особливо ППО для України.

Про це він сказав під час виступу на зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF).

За словами президента, російська агресія повинна зазнати невдачі, і це повинно статися якнайшвидше. Зеленський закликав Захід зробити усе можливе, аби прискорити розгром росіян.

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Президент сказав, що мільйони людей залишилися без тепла та води після чергової атаки Росії з використанням іранських безпілотників.

— Чи можу я попросити вас збільшити можливість постачання систем ППО в нашу країну… 100% повітряний щит для України, це було б одним із найуспішніших кроків проти російської агресії, і цей крок необхідний просто зараз, – сказав Зеленський.

Глава держави звернувся окремо до кожного з присутніх лідерів та закликав збільшити постачання ППО, суттєво посилити захист нашої держави та закликав до продовження співпраці у наступному році.

Нещодавно Зеленський в інтерв’ю французьким каналам TF1 і LCI сказав, що Україні для захисту від іранських дронів потрібно більше протиповітряної оборони.

Також президент розповів, що постійно розмовляє з президентом США Джо Байденом щодо передання Patriot.