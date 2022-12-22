Как реформа градостроительства будет бороться с коррупцией на местах

Декабрь, 22 в 13:09

Законопроект 5655 о градостроительной реформе должен ликвидировать монополию местной власти на принятие решений во всем строительном процессе, которая обычно приводила к коррупции.

Именно поэтому маленькие общины поддерживают законопроект, а большие города с домами-монстрами сопротивляются. Зато президент Владимир Зеленский, скорее всего, документ подпишет до конца года. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Авторы подчеркивают, что именно монополия местных властей на выдачу разрешительной документации создает монополию на рынке строительства в крупных городах.

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— Два-три застройщика, приближенные к мэрии, которые обычно становятся основными спонсорами избирательных компаний на местах, — отмечается в материале.

Согласно тексту законопроекта, органы местного самоуправления не только не лишаются принципиальных прав, но и приобретают обязательную функцию мониторинга застройки (с четким описанием как это нужно делать) и конкретных прав для остановки самовольного строительства.

В центре реформы — Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕДЕССБ), через которую должны получаться все разрешения на строительство.

Каждое решение или действие участника градостроительного процесса, который зарегистрирован в системе, будет оставлять персонифицированный цифровой след. В случаях нарушений законодательства это позволит четко идентифицировать незаконный шаг и его исполнителя.

Также, согласно законопроекту, обязанностью исполнительных органов местных советов станет осуществление постоянного и непрерывного мониторинга застройки.

По словам автора проекта Елены Шуляк, действующее законодательство не дает конкретных способов для его реализации, и выглядит скорее как возможность, а не обязанность. Реформа же меняет это и обязывает исполнительные органы на местах мониторить застройку в общинах на постоянной основе. За ненадлежащее осуществление своих полномочий должностные лица будут нести персональную ответственность.

Журналисты развенчивают основные мифы о строительной реформе. В частности, относительно допуска на рынок после подписания законопроекта только своих строительных компаний.

Как поясняют авторы проекта, право на выполнение строительных работ можно будет получить лишь в том случае, если все документы в реестрах и кадастрах действительны.

Купить такое право будет невозможно именно из-за введения электронной системы. В конечной редакции реформы выдача лицензий будет осуществляться автоматически через электронный кабинет.

Что касается возможных злоупотреблений органами контроля, то законом предусмотрена жесткая ответственность за любые подобные нарушения — нарушители будут нести ответственность штрафами, собственным имуществом и правом работать на рынке.

Вторая оговорка касается замены государственного контроля частным. Хотя реформа такого не предусматривает. Эти структуры будут существовать параллельно.

— Кроме того, сложные инфраструктурные объекты со значительным классом последствий (мосты, метро, путепроводы), объекты, заказчиками которых являются государственные органы, органы местного самоуправления, или культурного наследия национального значения остаются в сфере контроля исключительно ГИАГ, — говорится в статье.

Критики реформы считают, что застройщики смогут создать частные компании для контроля самих себя. Впрочем, авторы проекта отмечают, что в этом не будет смысла, поскольку относительно частного контроля существовать целый ряд ограничений.

Так, лица по градостроительному контролю должны будут застраховать свою ответственность за вред, причиненный жизни или имуществу третьих лиц вследствие неправомерного действия или бездействия при осуществлении градостроительного контроля.

В случае установления факта несоответствия уполномоченного лица установленным критериям или грубых нарушений, их полномочия прекращаются, а виновные привлекаются к ответственности.

— То есть частный контроль не может закрыть глаза на нарушения, совершенные заказчиком (подрядчиком), поскольку в таком случае он будет привлечен к ответственности вплоть до вывода его с рынка (прекращения полномочий по осуществлению градостроительного контроля), — говорится в статье.

В случае не устранения заказчиком нарушений, связанных с самовольным строительством, договор с частным контролем разрывается и заказчик не сможет заключить договор с другим частным контролем. Контролером становится местный совет.

Также законопроект не предусматривает лишения архитекторов авторских прав.

Указанной редакцией предполагается лишь, что существенным условием договора о разработке проектной документации на строительство определение порядка внесения изменений в проектной документации на строительство и определение лиц, уполномоченных на осуществление авторского надзора.