Можете рассчитывать: Шарль Мишель назвал сферу, в которой ЕС должен больше поддерживать Украину

Сегодня, 19 января, с визитом в Киеве находится глава Евросовета Шарль Мишель. Это второй визит политика в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения.

В рамках визита он посетил украинских военных в одном из реабилитационных центров в Киеве.

По его словам, для ЕС важно оказывать физическую и психологическую поддержку бойцам.

Он отметил, что это также часть деятельности, в которой ЕС должен больше поддерживать Украину в будущем. После посещения центра в общении с журналистами он добавил, что во время встречи с президентом Украины он обсудит с ним совместные конкретные меры, чтобы оказать больше помощи.

Он напомнил о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС, добавив, что только совместными усилиями “эта мечта станет реальностью”.

Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv.

Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023