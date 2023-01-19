Можете рассчитывать: Шарль Мишель назвал сферу, в которой ЕС должен больше поддерживать Украину

Январь, 19 в 17:19

Сегодня, 19 января, с визитом в Киеве находится глава Евросовета Шарль Мишель. Это второй визит политика в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения.

В рамках визита он посетил украинских военных в одном из реабилитационных центров в Киеве.

По его словам, для ЕС важно оказывать физическую и психологическую поддержку бойцам.

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— Для нас важно оказывать помощь как можно больше, потому что эта деятельность здесь фундаментальна. Важно обеспечить физическую поддержку, но также очень важна и ментальная, психологическая поддержка, — подчеркнул Мишель.

Он отметил, что это также часть деятельности, в которой ЕС должен больше поддерживать Украину в будущем. После посещения центра в общении с журналистами он добавил, что во время встречи с президентом Украины он обсудит с ним совместные конкретные меры, чтобы оказать больше помощи.

— Вы можете положиться на людей в Европейском Союзе. Украинцы борются за свое собственное будущее, за будущее своих детей. Все мы знаем, что украинцы также борются за безопасность Европы, а также мечты всех европейцев, за обещания ЕС, а именно мир и процветание, — сказал глава Евросовета.

Он напомнил о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС, добавив, что только совместными усилиями “эта мечта станет реальностью”.

Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv. Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

В вопросе большего обеспечения Украины оружием Шарль Мишель отметил, что Европарламент работает над тем, чтобы предоставить больше артиллерии, боеприпасов и современных систем Киеву.

В программе визита Мишеля в Киев также встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и депутатами украинского парламента.

Фото: Twitter/Шарль Мишель