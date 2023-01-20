Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий — Минреинтеграции
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Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий приказом Минреинтеграции, зарегистрированный Министерством юстиции Украины 16 января 2023 года.
Так, приказом от 13 января 2023 года №14 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.
По данным Минреинтеграции, приказ утверждается по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.
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В Минреинтеграции отмечают, что территориями возможных боевых действий считаются:
- территории, граничащие с территориями активных боевых действий, временно оккупированными территориями или прилегающие к государственной границе с государством-агрессором;
- территории, на которых возможно обеспечивать функции государства, к которым может возвращаться население, периодически подвергаясь вражеским обстрелам.
Источник: Минреинтеграции