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Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий — Минреинтеграции

Юля Захарченко, редактор ленты
Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий — Минреинтеграции
Фото: Depositphotos

Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий приказом Минреинтеграции, зарегистрированный Министерством юстиции Украины 16 января 2023 года.

Так, приказом от 13 января 2023 года №14 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.

По данным Минреинтеграции, приказ утверждается по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

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В Минреинтеграции отмечают, что территориями возможных боевых действий считаются:

  • территории, граничащие с территориями активных боевых действий, временно оккупированными территориями или прилегающие к государственной границе с государством-агрессором;
  • территории, на которых возможно обеспечивать функции государства, к которым может возвращаться население, периодически подвергаясь вражеским обстрелам.
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Источник: Минреинтеграции

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