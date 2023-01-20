Київ виключили з переліку територій можливих бойових дій – Мінреінтеграції

Січень, 20 в 17:42

Київ виключили з переліку територій можливих бойових дій наказом Мінреінтеграції, зареєстрований Міністерством юстиції України 16 січня 2023 року.

Так, наказом від 13 січня 2023 року №14 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

За даними Мінреінтеграції, наказ затверджується за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

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У Мінреінтеграції зазначають, що територіями можливих бойових дій вважаються:

території, які межують з територіями активних бойових дій, тимчасово окупованими територіями чи прилеглі до державного кордону з державою-агресором;

території, на яких можливо забезпечувати функції держави, до яких може повертатися населення, періодично піддаючись ворожим обстрілам.

Джерело: Мінреінтеграції