Надо не забывать об экономике: Ермак рассказал, когда заработает лэнд-лиз для Украины

Январь, 25 в 17:00

Лэнд-лиз для Украины из США обязательно заработает, но стоит помнить об экономике, ведь программа не бесплатная.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Forbes.

– Он есть и он обязательно заработает, но лэнд-лиз – не бесплатная помощь. Сегодня все, что получаем, мы получаем как помощь. Надо еще не забывать об экономике. Сегодня одиннадцатый месяц войны, но экономика работает, государство платит пенсии и заработные платы.

По словам главы ОП, в мире очень мало стран, которые бы продержались в такой войне одиннадцать месяцев.

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По мнению Ермака, это еще один признак украинской силы, почему у украинских воинов верят и продолжают инвестировать.

— Как только мы будем понимать, что он нам нужен, это оправданно, он заработает. Нет никаких предохранителей и никаких препятствий для его использования.

В декабре представитель МИД Олег Николенко рассказал, что Украина пока не получала оружие на основании решения о лэнд-лизе. Он объяснил, что механизм лэнд-лиза предполагает предоставление Украине имеющегося в США вооружения в аренду или в лизинг.

То есть такая помощь не является бесплатной и предусматривает возмещение со стороны Украины стоимости полученных боеприпасов, оружия и военной техники.