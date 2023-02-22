Зеленский просит Раду ввести финансовые санкции против России на 50 лет

Февраль, 22 в 13:25

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об утверждении решения о введении санкций против финансовых учреждений РФ.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram.

– Президент внес в Раду постановление об утверждении решения совета национальной безопасности и обороны (от 22 февраля 2023 г.) о применении секторальных специальных экономических санкций к финансовым учреждениям РФ, – написал он.

По словам нардепа, рассмотрение проекта постановления планируется в ближайшее время.

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Согласно решению СНБО, Украина применяет санкции на 50 лет до:

всех банков России;

небанковских кредитных организаций;

операторов платежных систем;

профессиональных участников фондового рынка;

страховых компаний

инвестиционных фондов и других учреждений, оказывающих финансовые услуги.

Санкции включают 10 пунктов, среди которых:

остановка сделок с активами, принадлежащими финучреждениям РФ;

запрет на установление деловых отношений, в том числе корреспондентских;

запрет заключения сделок и воплощение инвестиций в пользу русских финучреждений.

Ограничения предусматривают запрет операций с активами этих компаний, любых деловых отношений и контрактов, приобретение ценных бумаг и прочее.

Указом предусмотрено аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ, и его участников.

А также участника финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.