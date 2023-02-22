Зеленский просит Раду ввести финансовые санкции против России на 50 лет
22 февраля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об утверждении решения о введении санкций против финансовых учреждений РФ.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram.
– Президент внес в Раду постановление об утверждении решения совета национальной безопасности и обороны (от 22 февраля 2023 г.) о применении секторальных специальных экономических санкций к финансовым учреждениям РФ, – написал он.
По словам нардепа, рассмотрение проекта постановления планируется в ближайшее время.
Согласно решению СНБО, Украина применяет санкции на 50 лет до:
- всех банков России;
- небанковских кредитных организаций;
- операторов платежных систем;
- профессиональных участников фондового рынка;
- страховых компаний
- инвестиционных фондов и других учреждений, оказывающих финансовые услуги.
Санкции включают 10 пунктов, среди которых:
- остановка сделок с активами, принадлежащими финучреждениям РФ;
- запрет на установление деловых отношений, в том числе корреспондентских;
- запрет заключения сделок и воплощение инвестиций в пользу русских финучреждений.
Ограничения предусматривают запрет операций с активами этих компаний, любых деловых отношений и контрактов, приобретение ценных бумаг и прочее.
Указом предусмотрено аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ, и его участников.
А также участника финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.