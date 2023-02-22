Зеленский планирует приехать на саммит НАТО в Вильнюсе, если пригласят – посол

Февраль, 22 в 11:53

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, если получит приглашение.

Об этом в интервью BNS сообщил посол Украины в Литве Петр Бешта.

‒ Мы это планируем. Первое, что нам нужно, это приглашение, потому что Украина не является членом НАТО. Мы надеемся его получить, а также надеемся на кардинальное изменение военной ситуации в Украине, ‒ уточнил дипломат.

По его словам, то, что недавно Зеленский посетил США, Великобританию, Францию ​​и Брюссель, – скорее исключение, потому что президент должен оставаться в Украине.

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Посол сказал, что поддержка Украины станет одной из важнейших тем на встрече лидеров НАТО в Литве.

‒ Мы ожидаем очень четкой формулировки на встрече в Вильнюсе, что, как только закончится война, Украина станет членом НАТО, ‒ добавил Бешта.

Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года подал заявку на ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс.

Источник: BNS