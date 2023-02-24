Февраль, 24 в 12:22

Глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия заявил, что Китай пытается подыгрывать Кремлю в его предложениях относительно так называемых переговоров об окончании войны.

Об этом Арахамия сказал в эфире телемарафона.

По его словам, Китай говорит о необходимости уважения суверенитета каждой страны, и в то же время не говорит о необходимости вывода российских оккупационных войск за границы Украины.

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— Они, несмотря на то, что заявляют о необходимости уважения к суверенитету каждой страны, нигде не указывают на то, что нужно выводить войска за границы Украины. То есть нет такого пункта вообще, – сказал Арахамия.

Также Китай вчера воздержался от голосования в Генассамблее ООН относительно украинской формулы мира.

Арахамия намекает на то, что Пекин хочет подыгрывать российской версии так называемых мирных переговоров.

– То есть (Китай – Ред.) хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались, пока российские танки будут убивать наших граждан. Это неприемлемая позиция, — заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, сначала Россия должна вывести свои войска из Украины за границы 1991: А потом мы будем садиться за стол и вести переговоры.

Напомним, что МИД Китая опубликовал так называемый мирный план со своими идеями по прекращению войны в Украине. Документ состоит из 12 пунктов.