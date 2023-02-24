Пекін хоче підігрувати РФ: Арахамія назвав неприйнятним “мирний план” Китаю
Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Китай намагається підігрувати Кремлю у його пропозиціях щодо так званих перемовин про закінчення війни.
Про це Арахамія сказав в ефірі телемарафону.
За його словами, Китай говорить про необхідність поваги до суверенітету кожної країни, та водночас не наголошує на необхідності виведення російських окупаційних військ за кордони України.
– Вони, попри те, що заявляють про необхідність поваги до суверенітету кожної країни, ніде не вказують на те, що треба виводити війська за кордони України. Тобто немає такого пункту взагалі, – зауважив Арахамія.
Також Китай вчора утримався від голосування в Генасамблеї ООН щодо української формули миру.
Арахамія натякає на те, що Пекін хоче підігрувати російській версії так званих мирних перемовин.
– Тобто (Китай. – Ред.) хоче, щоб ми вже сідали за стіл переговорів і про щось домовлялися, поки російські танки будуть вбивати наших громадян. Це неприйнятна позиція, – заявив очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія.
За його словами, спочатку Росія має вивести свої війська з України за кордони 1991 року: А вже потім ми будемо сідати за стіл і вести перемовини.
Нагадаємо, що МЗС Китаю опублікувало так званий мирний план зі своїми ідеями щодо припинення війни в Україні. Документ складається із 12 пунктів.