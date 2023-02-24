Лютий, 24 в 12:22

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Китай намагається підігрувати Кремлю у його пропозиціях щодо так званих перемовин про закінчення війни.

Про це Арахамія сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, Китай говорить про необхідність поваги до суверенітету кожної країни, та водночас не наголошує на необхідності виведення російських окупаційних військ за кордони України.

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– Вони, попри те, що заявляють про необхідність поваги до суверенітету кожної країни, ніде не вказують на те, що треба виводити війська за кордони України. Тобто немає такого пункту взагалі, – зауважив Арахамія.

Також Китай вчора утримався від голосування в Генасамблеї ООН щодо української формули миру.

Арахамія натякає на те, що Пекін хоче підігрувати російській версії так званих мирних перемовин.

– Тобто (Китай. – Ред.) хоче, щоб ми вже сідали за стіл переговорів і про щось домовлялися, поки російські танки будуть вбивати наших громадян. Це неприйнятна позиція, – заявив очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, спочатку Росія має вивести свої війська з України за кордони 1991 року: А вже потім ми будемо сідати за стіл і вести перемовини.

Нагадаємо, що МЗС Китаю опублікувало так званий мирний план зі своїми ідеями щодо припинення війни в Україні. Документ складається із 12 пунктів.