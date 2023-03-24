В МИД отреагировали на законопроект румынского сенатора по аннексии части Украины

Март, 24 в 12:31

Сенатор румынского парламента Диана Шошоаке инициировала законопроект, который предлагает денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве между Бухарестом и Киевом, и призвала к аннексии южных и западных территорий Украины.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что такие действия румынского политика являются классическим примером из методички российского реваншизма.

Представитель МИД подчеркнул, что маргинальный политик пытается якобы восстановить культурную идентичность румынского населения.

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— Классический пример из методички российского реваншизма. Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией, — подчеркнул Олег Николенко.

Кроме того, МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоаке как лицо, которое создает угрозу национальной безопасности.

Как сообщает румынский телеканал Digi24, сенатор продолжает свою антиукраинскую деятельность и поддерживает выступление бывшего президента России Дмитрия Медведева, который прошлым летом заявил, что Румыния якобы хотела бы аннексировать территории Украины.

В изменениях к закону 129/1997 Диана Шошоаке предлагает следующее: Румыния аннексирует принадлежавшие ей исторические территории, а именно Северную Буковину, город Герца (Черновицкая область), регион Буджак (Болград, Измаил Одесской области), исторический регион в Карпатах Марамуреш (северная часть которого находится в Украине) и остров Змеиный.

Как пишет газета România liberă, Диана Шошоаке также недовольна, что румыны, проживающие в Украине, якобы не имеют права учиться на родном языке. Поэтому есть риск потерять свою культурную идентичность.