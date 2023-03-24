У МЗС відреагували на законопроєкт румунської сенаторки щодо анексії частини України

Березень, 24 в 12:31

Сенаторка румунського парламенту Діана Шошоаке ініціювала законопроєкт, який пропонує денонсувати договір про добросусідство і співробітництво між Бухарестом та Києвом, та закликала до анексії південних та західних територій України.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що такі дії румунської політикині є класичним прикладом із методички російського реваншизму.

Представник МЗС наголосив, що маргінальна політикиня намагається нібито відновити культурну ідентичність румунського населення.

Зараз дивляться

– Класичний приклад із методички російського реваншизму. Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією, – наголосив Олег Ніколенко.

Крім того, МЗС України ініціює накладення санкцій на Діану Шошоаке як особу, яка створює загрозу національній безпеці.

Як повідомляє румунський телеканал Digi24, сенаторка продовжує свою антиукраїнську діяльність і підтримує виступ колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який минулого літа заявив, що Румунія нібито хотіла б анексувати території України.

У змінах до закону 129/1997 Діана Шошоаке пропонує таке: Румунія анексує історичні території, що належали їй, а саме Північну Буковину, місто Герца (Чернівецька область), регіон Буджак (Болград, Ізмаїл Одеської області), історичний регіон у Карпатах Марамуреш (північна частина якого перебуває в Україні) та острів Зміїний.

Як пише газета România liberă, Діана Шошоаке також незадоволена, що румуни, які проживають в Україні, нібито не мають права навчатися рідною мовою. Тому є ризик втратити свою культурну ідентичність.