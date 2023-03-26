МИД Украины требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с заявлением РФ о ядерном оружии

Март, 26 в 17:23

Украина требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с заявлением РФ о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

— Последние заявления РФ о намерениях разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие является очередным провокационным шагом преступного путинского режима, что подрывает основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом, — отметили в МИД.

Отмечается, что намерения российских властей не могут не вызывать особого беспокойства для всего мирового сообщества.

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В МИД призывают государства Группы Семи и Европейского Союза предупредить Беларусь о последствиях в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России.

— Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН, несущих особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия. Требуем немедленно созвать для этой цели внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, — говорится в заявлении.

Украинские дипломаты отмечают, что все члены мирового сообщества должны “донести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и принять решительные меры с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения ядерного оружия”.

— Россия в очередной раз подтверждает свою хроническую неспособность быть ответственным распорядителем ядерного оружия как средства сдерживания и предупреждения войны, а не инструмента угроз и запугивания. Мир должен объединиться против того, кто ставит под угрозу будущее человеческой цивилизации, — подытожили в МИД.

Напомним, 25 марта Путин заявил, что планирует разместить ядерное оружие в Беларуси якобы по просьбе Лукашенко. По его словам, до 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.