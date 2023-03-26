МЗС України вимагає скликати засідання Радбезу ООН у зв’язку із заявою РФ про ядерну зброю

Березень, 26 в 17:23

Україна вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із заявою РФ про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

– Останні заяви РФ про наміри розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю є черговим провокаційним кроком злочинного путінського режиму, що підриває основи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки загалом, – наголосили у МЗС.

Зазначається, що наміри російської влади не можуть не викликати особливого занепокоєння для всієї світової спільноти.

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У МЗС закликають держав Групи Семи та Європейського Союзу попередити Білорусь про далекосяжні наслідки у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії.

– Україна очікує на ефективні дії з протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема і як постійних членів Ради Безпеки ООН, що несуть особливу відповідальність за недопущення загроз агресії з використанням ядерної зброї. Вимагаємо негайно скликати для цієї мети позачергове засідання Ради Безпеки ООН, – йдеться у заяві.

Українські дипломати наголошують, що усі члени світового співтовариства мають “донести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій і вжити рішучих заходів з метою ефективного стримування та запобігання будь-якій можливості застосування ядерної зброї”.

– Росія вчергове підтверджує свою хронічну нездатність бути відповідальним розпорядником ядерної зброї як засобом стримування та попередження війни, а не інструментом погроз та залякування. Світ має об’єднатися проти того, хто ставить під загрозу майбутнє людської цивілізації, – підсумували в МЗС.

Нагадаємо, 25 березня Путін заявив, що планує розмістити ядерну зброю у Білорусі нібито на прохання Лукашенка. За його словами, до 1 липня у Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.