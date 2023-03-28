Март, 28 в 14:51

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Ахтырка Сумской области и передал городской громаде почетную награду города-героя.

По его словам, сегодня в Ахтырке чествуют настоящую казацкую храбрость и несокрушимость наших людей — тех, кто сражался за свой город, за свою землю и за все наше государство.

— Ахтырка пережила тяжелые потери и жестокие вражеские удары, когда российские захватчики били из авиации по жилым кварталам, обстреливали из реактивной артиллерии детский сад и другую гражданскую инфраструктуру, когда забирали жизни людей… В боях за Ахтырку, за Сумскую область, украинцы боролись за защиту для других городов, сел, и для Харькова, и для Киева, — заявил президент.

Глава государства выступал с речью на площади города, где вместе с присутствующими почтили минутой молчания память всех, кто отдал жизнь за независимость Украины.

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Почетную награду города-героя из рук президента получили городской голова Павел Кузьменко, председатель ВГА и городской комендант.

В прошлом году во время боевых действий российские оккупанты повредили более 1800 зданий в Ахтырке, а также умышленно разбомбили городскую ТЭЦ.

Напомним, что Владимир Зеленский присвоил звание городов-героев Буче, Ирпеню, Ахтырке и Николаеву.

В начале апреля 2022 года глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий поделился историями освобожденных громад Конотопского района Сумской области. По его словам, российские оккупанты грабили и вывозили все, что видели — сковородки, кастрюли, плетеные корзины, ковры, шифер, овец и телят.