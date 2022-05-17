Ракетные удары по Ахтырке: пятеро раненых, повреждены дома и храм

Утром 17 мая российские войска ударили ракетами по Ахтырке в Сумской области. Пять вражеских ракет попали по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений. Возникли пожары в складских помещениях.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что ударной волной повредило входную дверь в подъезд двухэтажного дома, мирные жители оказались заблокированными внутри.

По его словам, пострадало много частных домов. Вражеские ракеты ударили в центральную часть города Ахтырка и массив Дачный. Известно по меньшей мере о пяти раненых в результате сегодняшнего удара по городу.

Кроме того, в местном храме повыбивало окна, а детский сад Казка потерпел разрушения. Живицкий напомнил, что его уже бомбили российские войска в первые дни полномасштабной войны в Украине, тогда погибли мирные жители.

Работы по восстановлению Сумщины не прекращаются. В Тростянце продолжают разбирать завалы местной больницы, а в Ахтырке демонтируют конструкции на территории Ахтырской ТЭЦ. В этих общинах коммунальные службы убирают и благоустраивают территории. В селе Воронеж специалисты осматривают и фиксируют на фотографиях разрушения зданий, которые на прошлой неделе повредило вражеским ракетным ударом.

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Источник: Сумская ОВА

Фото: Сумская ОВА