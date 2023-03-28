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Зеленський приїхав на Сумщину і вручив відзнаку міста-героя Охтирці

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зеленський приїхав на Сумщину і вручив відзнаку міста-героя Охтирці
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав місто Охтирка на Сумщині і передав міській громаді почесну відзнаку міста-героя.

За його словами, сьогодні в Охтирці вшановують справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей – тих, хто бився за своє місто, за свою землю й за всю нашу державу.

–  Охтирка пережила важкі втрати й жорстокі ворожі удари, коли російські загарбники били з авіації по житлових кварталах, обстрілювали з реактивної артилерії дитячий садок та іншу цивільну інфраструктуру, коли забирали життя людей…

В боях за Охтирку, за Сумщину, українці виборювали захист для інших міст, сіл, і для Харкова, і для Києва, – заявив президент.

Глава держави виступав із промовою на площі міста, де разом із присутніми вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав життя за незалежність України.

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Почесну відзнаку міста-героя з рук президента отримали міський голова Павло Кузьменко, голова ВЦА та міський комендант.

Минулого року під час бойових дій російські окупанти пошкодили понад 1 800 будівель в Охтирці, а також умисно розбомбили міську ТЕЦ.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський надав звання міст-героїв Бучі, Ірпеню, Охтирці та Миколаєву.

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На початку квітня 2022 року голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький поділився історіями звільнених громад Конотопського району Сумщини. За його словами, російські окупанти грабували і вивозили все, що бачили – пательні, каструлі, плетені кошики, килими, шифер, овець і телят.

Джерело: Офіс президента
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