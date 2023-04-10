Нардепи хочуть звернутися до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України – проєкт постанови

Квітень, 10 в 13:19

Група народних депутатів на чолі з головою ВР Русланом Стефанчуком пропонують парламенту ухвалити звернення до держав-членів НАТО із закликом підтримати членство України в Альянсі.

Відповідний проєкт постанови №9192 зареєстрували у Верховній Раді у понеділок, 10 квітня.

– Метою проєкту постанови є звернення до держав-членів Організації Північноатлантичного договору, Парламентської асамблеї НАТО із закликом здійснити необхідні кроки для виконання рішень Бухарестського саміту НАТО в частині прийняття України до Організації Північноатлантичного договору як повноправного члена, – йдеться у документі.

Нардепи вважають за необхідне закликати країни-члени Альянсу звернутися до своїх урядів із проханням сприяти ухваленню спільних з Україною документів на підтримку наближення її до майбутнього членства під час весняної сесії ПА НАТО в Люксембурзі та Вільнюського саміту НАТО.