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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У МЗС заявили про неприйнятність обмежень на імпорт агропродукції з України

вантажівка фура
Фото: Pixabay

28 квітня до посольства Республіки Польща в Україні та представництва ЄС в Україні передали ноти МЗС України щодо категоричного неприйняття торговельних обмежень на імпорт нашої аграрної продукції.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам єдиного ринку ЄС.

Олег Ніколенко наголосив, що є всі правові підстави для негайного відновлення експорту з України аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС і загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції до інших країн як у межах, так і поза межами ЄС.

МЗС України закликає європейських партнерів до пошуку рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію, а також просить бути солідарними з Україною.

– Лише так можна спільно успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна, – заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що п’ять країн-членів ЄС запропонували розширити перелік української аграрної продукції, яка може прямувати через їхню територію лише транзитом. До переліку входить соняшникова олія, борошно, мед, цукор, яйця, м’ясо, молоко та інші продукти.

Згодом стало відомо, що Польща та Європейська комісія, схоже, досягли домовленості щодо заборони імпорту низки видів агропродукції з України.

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Імпорт, МЗС України, Продукти, Транзит вантажів
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