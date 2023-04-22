Пять стран-членов Европейского Союза предложили расширить перечень украинской аграрной продукции, которая может следовать через их территорию только транзитом.

Об этом информирует польское агентство PAP, ссылаясь на соответствующее письмо к Еврокомиссии.

Его написали министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Письмо адресовано вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису и еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому.

Министры предлагают включить в перечень на транзит подсолнечное масло, муку, мед, сахар, яйца, мясо, молоко и другие продукты. В письме говорится, что растущий импорт продукции из Украины “наносит ущерб сельскохозяйственным производителям в ЕС”, особенно в странах, граничащих с нашим государством.

– Мы не можем принять ситуацию, когда все бремя управления увеличением импорта лежит только на нескольких странах-членах ЕС… Мы считаем, что предложенная исключительная мера в виде разрешения импорта только для транзита в другие страны ЕС и мира должна охватывать более широкий спектр продуктов, чем пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника. Мы предлагаем расширить сферу применения также на подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты, — говорится в письме, которое цитирует PAP.

Министры пяти стран просят продолжить действие этих мер после окончания режима отмены таможенных тарифов на товары из Украины в июне этого года.

Министры считают возможной отмену мер только после “восстановления рыночного равновесия” в соседних с Украиной государствах.

Как передает RMF24, переговоры министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии с Еврокомиссией по импорту агропродукции из Украины возобновятся в воскресенье. Они будут касаться расширения списка украинских товаров, по которым будет разрешен только транзит, а импорт запрещен.

Обе стороны не исключают скорейшего достижения договоренности. Компромисс может заключаться в проверке ситуации вокруг продуктов, указанных в письме министров, с возможностью блокирования их импорта.

Как известно, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария недавно объявили о временном запрете на импорт зерна и другой продукции из Украины. 21 апреля Польша открыла границу для транзита украинской агропродукции.

В ответ на эту проблему Евросоюз планирует принять превентивные меры и выделить дополнительно €100 млн помощи фермерам пяти соседних с Украиной государств.

Источник: PAP, RMF24

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