Саміт НАТО у Вільнюсі: Стефанішина озвучила очікування України

Україна сподівається отримати політичне запрошення до НАТО під час саміту цього військового блоку, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).

Про це розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вона зазначила, що настав час “виходити за межі політики відчинених дверей” НАТО та відходити від очікування плану дій щодо членства (ПДЧ).

За словами Стефанішиної, Україна сьогодні “фактично є основним стандартом НАТО”, адже наша армія має досвід, якого немає у членів блоку. У зв’язку з цим віцепрем’єрка наголосила, що немає жодних об’єктивних підстав не запрошувати Україну в Організацію Північноатлантичного договору.

– Тобто політичне запрошення України до членства в НАТО є абсолютно можливим, і ми на нього будемо очікувати у Вільнюсі. Сподіваємося, що союзники будуть готові це обговорити під час саміту, – пояснила Стефанішина.

Вона додала, що Київ також очікує рішень про додаткову військову допомогу як до саміту, так і під час цього заходу.

Коментуючи участь у саміті НАТО президента України Володимира Зеленського, Стефанішина повідомила, що це можливо лише у форматі офіційної зустрічі.

– Якщо президент візьме участь у саміті, це буде лише у форматі офіційної зустрічі. Ви пам’ятаєте, що Угорщина блокувала засідання Комісії Україна-НАТО на рівні лідерів, на рівні міністрів, і тому лідери України, президент був запрошений як неофіційний гість. Це не те, що виглядає взагалі можливим, – поінформувала вона.

Як зазначила Стефанішина, українська сторона дала НАТО чіткий сигнал, що “має бути офіційний формат зустрічі, і він буде”.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив Володимира Зеленського взяти участь у вільнюському саміті. Там обговорюватимуть членство України та гарантії безпеки для нашої держави.

Як наголошував Володимир Зеленський, Україна розуміє, що не зможе стати членом блоку до завершення війни, однак хоче отримати чіткий сигнал про членство після закінчення бойових дій.

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