Женщинам должны платить так же, как и мужчинам: украинских работодателей ждут проверки

Правительство планирует реализовать Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине на период до 2030 года. В частности, планируют ввести проверки Гоструда на основании жалоб о дискриминации.

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская. По ее словам, украинские женщины во время российского вторжения работают и представлены во всех сферах экономики, но разрыв в оплате труда между ними и мужчинами до сих пор остается.

— Мы сфокусированы на том, чтобы тенденция к сокращению гендерного разрыва в оплате труда стала устойчивой и необратимой. Для этого должны преодолеть стереотипы работодателей, женщин и общества в целом относительно профессий. Осовременить трудовое законодательство, чтобы обеспечить равную оплату труда, — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

В частности, план реализации Национальной стратегии преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине на период до 2030 года предусматривает:

преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола: запланирована масштабная информационная кампания для женщин Конечно, сможешь , чтобы убедить их в способности получать большее вознаграждение за свой труд;

, чтобы убедить их в способности получать большее вознаграждение за свой труд; совершенствование законодательства о равной оплате труда, введение проверки Гоструда на основании жалоб о дискриминации в оплате труда по гендерному признаку, разработка национальной методологии гендерно нейтральной оценки работ для инспекторов труда и работодателей;

создание условий для удобного сочетания семейных и профессиональных обязанностей: совершенствование трудового законодательства относительно равного отношения к работникам с семейными обязанностями.

Украина взяла на себя обязательства сокращать гендерный разрыв в оплате труда во время присоединения к международному Партнерству Биарриц в 2020 году по инициативе первой леди.

Цель партнерства — это достижение равных прав и возможностей в обществе и отсутствия ограничений по любым признакам.

Источник : Офис президента

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