Женщинам должны платить так же, как и мужчинам: украинских работодателей ждут проверки
Правительство планирует реализовать Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине на период до 2030 года. В частности, планируют ввести проверки Гоструда на основании жалоб о дискриминации.
Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская. По ее словам, украинские женщины во время российского вторжения работают и представлены во всех сферах экономики, но разрыв в оплате труда между ними и мужчинами до сих пор остается.
— Мы сфокусированы на том, чтобы тенденция к сокращению гендерного разрыва в оплате труда стала устойчивой и необратимой. Для этого должны преодолеть стереотипы работодателей, женщин и общества в целом относительно профессий. Осовременить трудовое законодательство, чтобы обеспечить равную оплату труда, — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.
В частности, план реализации Национальной стратегии преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине на период до 2030 года предусматривает:
- преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола: запланирована масштабная информационная кампания для женщин Конечно, сможешь, чтобы убедить их в способности получать большее вознаграждение за свой труд;
- совершенствование законодательства о равной оплате труда, введение проверки Гоструда на основании жалоб о дискриминации в оплате труда по гендерному признаку, разработка национальной методологии гендерно нейтральной оценки работ для инспекторов труда и работодателей;
- создание условий для удобного сочетания семейных и профессиональных обязанностей: совершенствование трудового законодательства относительно равного отношения к работникам с семейными обязанностями.
Украина взяла на себя обязательства сокращать гендерный разрыв в оплате труда во время присоединения к международному Партнерству Биарриц в 2020 году по инициативе первой леди.
Цель партнерства — это достижение равных прав и возможностей в обществе и отсутствия ограничений по любым признакам.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов