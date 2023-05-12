Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Политика
Юлия Захарченко, редактор ленты

Женщинам должны платить так же, как и мужчинам: украинских работодателей ждут проверки

Женщинам должны платить так же, как и мужчинам: украинских работодателей ждут проверки
Фото: Офис президента

Правительство планирует реализовать Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине на период до 2030 года. В частности, планируют ввести проверки Гоструда на основании жалоб о дискриминации.

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская. По ее словам, украинские женщины во время российского вторжения работают и представлены во всех сферах экономики, но разрыв в оплате труда между ними и мужчинами до сих пор остается.

— Мы сфокусированы на том, чтобы тенденция к сокращению гендерного разрыва в оплате труда стала устойчивой и необратимой. Для этого должны преодолеть стереотипы работодателей, женщин и общества в целом относительно профессий. Осовременить трудовое законодательство, чтобы обеспечить равную оплату труда, — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

В частности, план реализации Национальной стратегии преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине на период до 2030 года предусматривает:

  • преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола: запланирована масштабная информационная кампания для женщин Конечно, сможешь, чтобы убедить их в способности получать большее вознаграждение за свой труд;
  • совершенствование законодательства о равной оплате труда, введение проверки Гоструда на основании жалоб о дискриминации в оплате труда по гендерному признаку, разработка национальной методологии гендерно нейтральной оценки работ для инспекторов труда и работодателей;
  • создание условий для удобного сочетания семейных и профессиональных обязанностей: совершенствование трудового законодательства относительно равного отношения к работникам с семейными обязанностями.

Украина взяла на себя обязательства сокращать гендерный разрыв в оплате труда во время присоединения к международному Партнерству Биарриц в 2020 году по инициативе первой леди.

Цель партнерства — это достижение равных прав и возможностей в обществе и отсутствия ограничений по любым признакам.

Читайте также
Борьба с дискриминацией во всех сферах: Кабмин утвердил план по гендерному равенству
Кабмін

Источник: Офис президента
Деньги, Елена Зеленская, Офис президента, Робота
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Экс-президент Мотор Сичи Богуслаев попросил включить его в список на обмен с РФ – СМИ
В'ячеслав Богуслаєв
”День победы”, пожирающий разум: реакция ОП на 9 мая по-русски
Женщинам должны платить так же, как и мужчинам: украинских работодателей ждут проверки
Куда упали обломки сбитых ракет: в ОП уточнили последствия воздушной атаки 9 мая
Збита 9 травня над Києвом ракета
Активно готовимся к новым мероприятиям в мае и июне: Зеленский о поставках оружия и поддержке Украины
Женщинам должны платить так же, как и мужчинам: украинских работодателей ждут проверки
Как подтвердить профессиональную квалификацию для переселенцев — объяснение Минреинтеграции
Женщинам должны платить так же, как и мужчинам: украинских работодателей ждут проверки
Видео
Дроны, спасающие жизнь: как работает аэроразведка возле Кременной

Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

Владислав Круглов
Поцеловал меня перед смертью: украинка в 20 лет стала вдовой бойца ВСУ с младенцем на руках
Женщинам должны платить так же, как и мужчинам: украинских работодателей ждут проверки
Взяли охотничье оружие и поехали. Как четверо партизан на Херсонщине отобрали технику у оккупантов
партизани
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (10.05.2023)
Женщинам должны платить так же, как и мужчинам: украинских работодателей ждут проверки
Не было целых секторов техники: в разведке во время парада 9 мая заметили проблемы в армии РФ
Женщинам должны платить так же, как и мужчинам: украинских работодателей ждут проверки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь