Жінкам мають платити так само, як і чоловікам: українських роботодавців чекають перевірки

Уряд планує реалізувати Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року. Зокрема, планують запровадити перевірки Держпраці на підставі скарг про дискримінацію.

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська. За її словами, українські жінки під час російського вторгнення працюють і представлені в усіх сферах економіки, але розрив в оплаті праці між ними та чоловіками досі залишається.

– Ми сфокусовані на тому, щоб тенденція до скорочення гендерного розриву в оплаті праці стала стійкою та незворотною. Для цього маємо подолати стереотипи роботодавців, жінок і суспільства загалом щодо професій. Осучаснити трудове законодавство, щоб забезпечити рівну оплату праці, – наголосила міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, план реалізації Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року передбачає:

подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі: заплановано масштабну інформаційну кампанію для жінок Звісно, зможеш , щоб переконати їх у здатності отримувати більшу винагороду за свою працю;

, щоб переконати їх у здатності отримувати більшу винагороду за свою працю; удосконалення законодавства про рівну оплату праці, запровадження перевірки Держпраці на підставі скарг про дискримінацію в оплаті праці за гендерною ознакою, розроблення національної методології гендерно нейтральної оцінки робіт для інспекторів праці й роботодавців;

створення умов для зручного поєднання сімейних і професійних обов’язків: вдосконалення трудового законодавства щодо рівного ставлення до працівників з сімейними обов’язками.

Україна взяла на себе зобов’язання скорочувати гендерний розрив в оплаті праці під час приєднання до міжнародного Партнерства Біарриц у 2020 році з ініціативи першої леді.

Мета партнерства – це досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками.

Джерело : Офіс президента

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.