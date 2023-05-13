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Політика
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Рухаємося в напрямку перемоги: Зеленський зустрівся з президентом і прем’єркою Італії

Володимир Зеленський і Серджо Маттарелла
Фото: Офіс президента

У суботу, 13 травня, в межах офіційного візиту до Італії український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із президентом цієї країни Серджо Маттареллою.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента України.

Зеленський подякував за послідовну позицію Італії в підтримці нашої країни, яка зараз відстоює свій суверенітет у розв’язаній РФ війні. Йдеться про комплексну допомогу з першого дня повномасштабної російської агресії: постачання озброєння, підтримку українських біженців тощо.

– Ми надзвичайно вдячні Італії за важливу військову допомогу, яка дає Україні змогу протистояти російській агресії. Запорукою нашого успіху на полі бою є своєчасне отримання необхідної допомоги, – нагадав президент.

Він висловив сподівання, що італійська влада продовжить надавати всебічну підтримку Україні. Крім того, Зеленський нагадав про необхідність посилювати міжнародний тиск на РФ, зокрема через нові санкції.

– У цій війні Італія була й залишається на правильному боці, на боці правди. Ми рухаємося в напрямку перемоги. Бо перемога – це і є мир для нашої держави, – наголосив Зеленський, висловивши впевненість, що італійці повністю поділяють “нашу справедливу боротьбу проти неспровокованої війни РФ”.

Зустріч Зеленського і Маттарелли

Фото: Офіс президента

Ще однією темою переговорів президентів були зусилля України з відновлення миру на основі української формули. Зеленський заявив, що високо цінує готовність Італії долучитися до реалізації цієї формули миру.

– Розраховую на участь Італії у Глобальному саміті миру, який буде проведено цього року, – додав він.

Президенти торкнулися й теми притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Зеленський подякував за підтримку Італією роботи Міжнародного кримінального суду, а також за участь у групі зі створення спецтрибуналу для покарання РФ за злочин агресії.

У рамках візиту Володимир Зеленський також зустрівся з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні. Про деталі цих переговорів поки що не повідомлялося.

Як відомо, програмою візиту також передбачена зустріч Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском.

Джерело: Офіс президента
Італія, Війна в Україні, Володимир Зеленський
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