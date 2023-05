Важный для победы Украины: Зеленский начал визит в Италию

В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Рим (Италия).

Об этом глава государства подтвердил в своих соцсетях.

В рамках поездки запланированы встречи с руководством Италии и Папой Римским Франциском.

Зеленский назвал этот визит важным для нашей предстоящей победы.

Today in Rome. I’m meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! ????????????????????????????????

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023