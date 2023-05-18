Валентина Летяк, редактор ленты
ВСП дал согласие на арест экс-главы Верховного суда Князева
Высший совет правосудия 18 мая удовлетворил запрос Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предоставлении разрешения на взятие под стражу экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки.
За соответствующее решение проголосовали все 14 членов ВСП.
17 мая Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не удовлетворил ходатайство адвокатов Князева , которые оспаривали его задержание.
16 мая судьи Верховного суда Украины выразили недоверие и досрочно прекратили полномочия его главы Всеволода Князева.
15 мая НАБУ и САП задержали тогда еще главу Верховного суда по делу о масштабной коррупционной схеме. Речь идет о получении руководством суда взятки в размере $2,7 млн за принятие “нужного” решения.
Фото: Верховный суд
Источник: Интерфакс-Украина
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