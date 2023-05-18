ВСП дал согласие на арест экс-главы Верховного суда Князева

Высший совет правосудия 18 мая удовлетворил запрос Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предоставлении разрешения на взятие под стражу экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки.

За соответствующее решение проголосовали все 14 членов ВСП.

17 мая Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не удовлетворил ходатайство адвокатов Князева , которые оспаривали его задержание.

16 мая судьи Верховного суда Украины выразили недоверие и досрочно прекратили полномочия его главы Всеволода Князева.

15 мая НАБУ и САП задержали тогда еще главу Верховного суда по делу о масштабной коррупционной схеме. Речь идет о получении руководством суда взятки в размере $2,7 млн за принятие “нужного” решения.

Фото: Верховный суд

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