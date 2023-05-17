Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь от Красного Креста 2500 грн для ВПЛ: как получить
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Защита экс-главы Верховного суда Князева обжаловала его задержание, дело будет рассматривать ВАКС

Всеволод Князєв

Защита экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, который стал фигурантом коррупционного расследования, обжаловала его задержание. Теперь дело рассмотрит ВАКС.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, куда уже доставили экс-судью, пишет Укринформ.

— Экс-главу Верховного суда доставили в суд, пока ждем начала заседания, — говорится в сообщении.

Ранее в САП отметили, что в ВАКС назначено судебное заседание по рассмотрению жалобы стороны защиты на задержание Князева.

Кроме того, в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили, что 17 мая 2023 года руководитель САП обратился в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении разрешения на содержание под стражей Князева. Заседание назначено 18 мая на 11:00.

15 мая стало известно, что НАБУ и САП задержали уже бывшего председателя Верховного суда по делу о масштабной коррупционной схеме. Речь идет о получении руководством суда взятки в размере $2,7 млн за принятие “нужного” решения.

16 мая судьи Верховного суда Украины выразили недоверие и досрочно прекратили полномочия его главы Всеволода Князева.

Читайте также
Стал главой Верховного суда за 8 лет: что известно о Всеволоде Князеве
Всеволод Князєв

Источник: Укринформ
Верховний суд, Всеволод Князев, Суд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Суд арестовал доли Новинского в 72 компаниях
Вадим Новинський
Верховный суд досрочно прекратил полномочия своего председателя Князева
Всеволод Князєв
Взятка в $2,7 млн и детектив под прикрытием: что известно о деле против главы Верховного суда
Всеволод Князєв - справа про хабар
Судьи Верховного суда выразили недоверие Князеву
Защита экс-главы Верховного суда Князева обжаловала его задержание, дело будет рассматривать ВАКС
Стал главой Верховного суда за 8 лет: что известно о Всеволоде Князеве
Всеволод Князєв
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Евровидение 2023: во сколько обошлась организация конкурса Украине
Николай Чернотицкий
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (17.05.2023)
Защита экс-главы Верховного суда Князева обжаловала его задержание, дело будет рассматривать ВАКС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (17.05.2023)
Защита экс-главы Верховного суда Князева обжаловала его задержание, дело будет рассматривать ВАКС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (17.05.2023)
Защита экс-главы Верховного суда Князева обжаловала его задержание, дело будет рассматривать ВАКС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь