Защита экс-главы Верховного суда Князева обжаловала его задержание, дело будет рассматривать ВАКС

Защита экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, который стал фигурантом коррупционного расследования, обжаловала его задержание. Теперь дело рассмотрит ВАКС.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, куда уже доставили экс-судью, пишет Укринформ.

— Экс-главу Верховного суда доставили в суд, пока ждем начала заседания, — говорится в сообщении.

Ранее в САП отметили, что в ВАКС назначено судебное заседание по рассмотрению жалобы стороны защиты на задержание Князева.

Кроме того, в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили, что 17 мая 2023 года руководитель САП обратился в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении разрешения на содержание под стражей Князева. Заседание назначено 18 мая на 11:00.

15 мая стало известно, что НАБУ и САП задержали уже бывшего председателя Верховного суда по делу о масштабной коррупционной схеме. Речь идет о получении руководством суда взятки в размере $2,7 млн за принятие “нужного” решения.

16 мая судьи Верховного суда Украины выразили недоверие и досрочно прекратили полномочия его главы Всеволода Князева.

Источник : Укринформ

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