ВРП дала згоду на арешт ексголови Верховного суду Князєва

Вища рада правосуддя 18 травня задовольнила запит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо надання дозволу на взяття під варту ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря.

За відповідне рішення проголосували усі 14 членів ВРП.

17 травня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не задовольнив клопотання адвокатів Князєва, які оскаржували його затримання.

16 травня судді Верховного суду України висловили недовіру та достроково припинили повноваження його голови Всеволода Князєва.

15 травня НАБУ та САП затримали тоді ще голову Верховного суду у справі про масштабну корупційну схему. Йдеться про отримання керівництвом суду хабаря в розмірі $2,7 млн за ухвалення “потрібного” рішення.

Фото: Верховний суд

Джерело : НАБУ

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