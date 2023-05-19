Курт Волкер во время встречи с мэром Одессы Геннадием Трухановым: единение одесситов вдохновляет

17 мая 2023 года Одессу посетил американский дипломат, экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Сейчас он остается одним из главных лоббистов помощи нашей стране в Вашингтоне.

Во время визита господин Волкер посетил Молитвенный завтрак Одесской области, а также заседание совета Одесского объединения национальностей, проходившее под патронатом мэра Одессы Геннадия Труханова, который возглавляет Совет.

В рамках заседания господин Курт Волкер и Геннадий Труханов торжественно открыли зал Euroatlantic event hall в Международном культурном центре UNION, здание которого, кстати, было создано еще в 1902 году: здесь проходили концерты выдающихся композиторов, пианистов, поэтов.

Последний капитальный ремонт центра был проведен в 1950 году. Несмотря на интерес коммерсантов к объекту в историческом центре, городу удалось отстоять и вернуть зданию почти аутентичный вид. Также было сохранено назначение UNION — культурный центр.

Господин Волкер высоко оценил уровень нового центра, созданного городскими властями в кооперации с одесским бизнесом, художниками и культурными деятелями города.

По его словам, он абсолютно уверен в победе Украины над Россией, а также в быстром послевоенном восстановлении нашей страны.

По словам Геннадия Труханова, в ряде крупнейших городов мира Одесса занимает свое уникальное, отдельное место. В своей речи мэр сравнил Одессу с Соединенными Штатами — по стремлению к свободе и степени смелости граждан.

— Смелость и свобода — вот два постулата, на которых построена история нашего города. Со времен порто-франко и по сей день одессит генетически не приемлет ни рабства, ни раболепия! Одесса — вольный город, дух которого не смогли сломать ни российский империализм, ни советский тоталитаризм, — подчеркнул Труханов.

Именно в этом, по словам мэра Одессы, кроется секрет единодушия одесситов. Многонациональная, многоязычная Одесса среди первых дала отпор войскам России и продолжает отчаянно сражаться на фронте.

— Мы сейчас разговариваем с вами в городе, созданном свободными людьми. И в жилах сегодняшних одесситов течет их кровь! Одесситы, как и все украинцы, борются и гибнут за то, чтобы защитить цивилизацию, построенную на гуманизме и безусловном праве на свободу, — сказал Геннадий Труханов.

Курт Волкер, в свою очередь, отметил, что такое единение одесситов его вдохновляет. Он сообщил, что США готовят новый пакет военной помощи Украине, который может быть утвержден уже в сентябре.

Также американский дипломат предположил, что присоединение Украины к НАТО может произойти еще до завершения войны.

— Само название зала (Euroatlantic event hall, — Ред.), который мы открыли, является символическим. Это очередное доказательство того, что Украина должна быть в европейском и Североатлантическом альянсе, — подчеркнул Курт Волкер.

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