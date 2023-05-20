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Зеленський в Японії зустрівся із прем’єрами Британії та Італії

Зеленський Сунак
Фото: Getty Images

Президент Україні Володимир Зеленський на полях саміту країн Групи семи зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та очільницею уряду Італії Джорджею Мелоні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зеленський подякував Ріші Сунаку за лідерство Сполученого Королівства у міжнародній коаліції винищувачів для Збройних сил України.

Сторони також обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту Володимира Зеленського до Британії 14 травня.

Президент та прем’єр обмінялися думками щодо координації позиції напередодні участі Володимира Зеленського в саміті Великої сімки.

Крім того, президент Зеленський зустрівся із прем’єркою Італії Джорджею Мелоні і наголосив, що важливо продовжувати діалог між Україною та Італією щодо двосторонніх відносин.

Також у Володимира Зеленського має відбутися зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

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Джерело: Офіс президента
G7, Італія, Велика Британія, Велика сімка, Володимир Зеленський, Ріші Сунак
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