Украина может получить “большие подарки” от ЕС до конца года — президент Сербии
До конца года Украина может получить “большие подарки”, особенно в отношении европейской интеграции.
Об этом заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопрос о том, удивлен ли он тем, что Украина не получила “зеленый свет” относительно членства в НАТО на саммите в Вильнюсе, подчеркнув, что не хочет вмешиваться в дела великих держав.
— Они готовят большие и замечательные вещи для Украины, большие подарки на конец года, по крайней мере, что касается ЕС, — сказал Вучич.
Около месяца назад Вучич признал, что Сербия пытается балансировать между Украиной и Россией, однако не собирается помогать российским военным усилиям, и напомнил, что его страна присоединилась ко всем резолюциям ООН, осуждающим полномасштабное вторжение РФ.
Источник: RTV
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк