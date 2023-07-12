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Украина может получить “большие подарки” от ЕС до конца года — президент Сербии

Александар Вучич
Фото: Getty Images

До конца года Украина может получить “большие подарки”, особенно в отношении европейской интеграции.

Об этом заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопрос о том, удивлен ли он тем, что Украина не получила “зеленый свет” относительно членства в НАТО на саммите в Вильнюсе, подчеркнув, что не хочет вмешиваться в дела великих держав.

— Они готовят большие и замечательные вещи для Украины, большие подарки на конец года, по крайней мере, что касается ЕС, — сказал Вучич.

Около месяца назад Вучич признал, что Сербия пытается балансировать между Украиной и Россией, однако не собирается помогать российским военным усилиям, и напомнил, что его страна присоединилась ко всем резолюциям ООН, осуждающим полномасштабное вторжение РФ.

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Александар Вучич

Источник: RTV

Война в Украине, Російська агресія, Саммит НАТО, Сербия, Украина-ЕС
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