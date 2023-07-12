Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ніхто не зможе заблокувати зустріч. Столтенберг про Раду Україна-НАТО

Зеленський та Столтенберг
Фото: Факти ICTV

Генсек Єнс Столтенберг пояснив, чим формат Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від комісії. 

Про це він розповів у середу, 12 липня у Вільнюсі під час пресконференції із Володимиром Зеленським. 

Відповідаючи на запитання журналіста Фактів ICTV Володимира Рунця Столтенберг сказав, що він буде головувати у Раді, і її роботу не зможе заблокувати позицій однієї конкретної держави чи її негативне голосування.

Зеленський та Столтенберг

Фото: Оператор Фактів ICTV Максиміліан Ільченко

– І якщо президент Зеленський захоче взяти участь в ній, він зможе це зробити, ніхто не заблокує, тому що ми зустрічатимемося як рівні і вирішуватимемо в рамках кризових консультацій, які можуть скликати будь-який член ради. Це дуже потужний політичний інструмент подальшої політичної інтеграції й прийняття рішень. Це один з інструментів, який ми сьогодні приймаємо, для того, щоб наблизити Україну до НАТО,  – сказав генсек.

Нагадаємо, сьогодні у Вільнюсі триває другий день саміту НАТО. Президент України Володимир Зеленський назвав результати саміту НАТО у Вільнюсі “хорошими”, але не ідеальними.

Раніше глава української держави заявляв, що Україна присутня на саміті НАТО заради трьох речей: гарантій безпеки, запрошення до Північноатлантичного блоку та зброї.

Читайте також
Україна може отримати “великі подарунки” від ЄС до кінця року – президент Сербії
Александар Вучич

Фото: Оператор Фактів ICTV Максиміліан Ільченко

Єнс Столтенберг, Володимир Зеленський, Саміт НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Реальні юридичні запевнення. Зеленський пояснив, що змінить рішення про гарантії безпеки для України
Ніхто не зможе заблокувати зустріч. Столтенберг про Раду Україна-НАТО
Касетні боєприпаси змінять правила гри у війні з РФ – Резніков
Олексій Резніков
Хороші, але не ідеальні. Зеленський оцінив результати саміту НАТО
Ніхто не зможе заблокувати зустріч. Столтенберг про Раду Україна-НАТО
Україна може отримати “великі подарунки” від ЄС до кінця року – президент Сербії
Александар Вучич
70 бойових машин та боєприпаси для Challenger 2: Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні
Зеленський та Сунак на саміті НАТО у Вільнюсі
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (12.07.2023)
Ніхто не зможе заблокувати зустріч. Столтенберг про Раду Україна-НАТО
Людям потрібна розрада: Зібров, Люся Кава та Іван Ганзера виступили на благодійному концерті у Бучі
Ніхто не зможе заблокувати зустріч. Столтенберг про Раду Україна-НАТО
Довжелезні черги та тисячі папірців: родичі загиблих воїнів не можуть отримати виплати
Ніхто не зможе заблокувати зустріч. Столтенберг про Раду Україна-НАТО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Ніхто не зможе заблокувати зустріч. Столтенберг про Раду Україна-НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь