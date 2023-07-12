Ніхто не зможе заблокувати зустріч. Столтенберг про Раду Україна-НАТО

Генсек Єнс Столтенберг пояснив, чим формат Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від комісії.

Про це він розповів у середу, 12 липня у Вільнюсі під час пресконференції із Володимиром Зеленським.

Відповідаючи на запитання журналіста Фактів ICTV Володимира Рунця Столтенберг сказав, що він буде головувати у Раді, і її роботу не зможе заблокувати позицій однієї конкретної держави чи її негативне голосування.

– І якщо президент Зеленський захоче взяти участь в ній, він зможе це зробити, ніхто не заблокує, тому що ми зустрічатимемося як рівні і вирішуватимемо в рамках кризових консультацій, які можуть скликати будь-який член ради. Це дуже потужний політичний інструмент подальшої політичної інтеграції й прийняття рішень. Це один з інструментів, який ми сьогодні приймаємо, для того, щоб наблизити Україну до НАТО, – сказав генсек.

Нагадаємо, сьогодні у Вільнюсі триває другий день саміту НАТО. Президент України Володимир Зеленський назвав результати саміту НАТО у Вільнюсі “хорошими”, але не ідеальними.

Раніше глава української держави заявляв, що Україна присутня на саміті НАТО заради трьох речей: гарантій безпеки, запрошення до Північноатлантичного блоку та зброї.

Фото: Оператор Фактів ICTV Максиміліан Ільченко

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