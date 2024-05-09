Киборг и Герой Украины. Что известно о новом командующем ССО Трепаке

9 мая президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций Александра Трепака с позывным Редут.

На новой должности он сменил Сергея Лупанчука, который руководил родом войск с ноября 2023 года.

Что известно об Александре Трепаке и каков его боевой путь — читайте на Фактах ICTV.

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Александр Трепак — биография

Будущий Герой Украины Александр Трепак родился в 1976 году в семье военнослужащих.

После окончания школы в 1993 году решил пойти по стопам отца и стать военным уже в четвертом поколении.

Старт карьеры Трепака произошел в разведывательных подразделениях ВСУ.

Начиная с 2008 года, проходил службу в рядах 3 отдельного полка спецназначения и стал командиром отряда.

В декабре 2021 года Александр Трепак получил звание бригадного генерала.

Александр Трепак — участие в АТО

Трепак принимал участие в АТО для освобождения Донбасса от российских боевиков и наемников с 2014 года.

Руководя подгруппой спецназначения из восьми бойцов, Трепак захватил блокпост россиян на въезде в Бахмут и в течение трех часов удерживал его, обеспечив коридор безопасности для эвакуации тяжело раненого полковника Владимира Чобитко.

Александр Трепак получил ранение в ногу, но отказался от эвакуации, продолжая руководить отражением российских атак на протяжении двух суток.

Бои за ДАП, звание Героя Украины и культовый образ в кино

После госпитализации Александр Трепак с 27 августа по 3 октября 2014 года был старшим военным начальником по обороне Донецкого аэропорта.

В ответственность его бойцов входило непосредственное отражение всех попыток штурма и захвата аэропорта российскими террористами.

Уже в 2015 году за свое мужество и профессионализм в обороне Александру Трепаку было присвоено звание Героя Украины.

Он стал прототипом одного из главных героев полнометражного фильма Киборги, снятого режиссером Ахтемом Сеитаблаевым и вышедшего в широкий прокат в 2017 году.

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