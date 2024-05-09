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Видим, к чему готовится оккупант: Зеленский провел совещание с руководителями Сил обороны

Обращение Зеленского — 9 мая 2024 смотрите видео онлайн
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский 9 мая провел Ставку, где заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, главы Генштаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова.

Главной темой обсуждения стала возможность ускорения поставок оружия от партнеров и то, как действовать сейчас имеющимися силами и средствами, имеющимся оружием.

Об этом рассказал сам президент в своем традиционном вечернем обращении.

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— Видим, к чему готовится оккупант. Будет ему ответ. И благодарю всех наших солдат и командиров, каждое подразделение, которые эффективно действуют на фронте и уничтожают оккупанта, — заявил глава государства.

Также сегодня Зеленский назначил нового командующего ССО Героя Украины Александра Трепака. Охарактеризовал его гарант как достойного человека и сильного воина.

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Обращение Зеленского 9 мая — встреча с Метсолой

9 мая во время визита в Киев президента Европарламента Роберты Метсолы в столице прозвучал сигнал воздушной тревоги.

По словам президента Зеленского, это очень символично.

— Это то, чем российские нацисты хотят подменить жизнь не только в Украине, но и во всей нашей Европе, всюду, куда дотянутся их террористические удары. Украину они не испугают и не сломают – так же, как всех тех, кто смело и принципиально помогает нам защищать жизнь, — заявил глава государства.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, військова допомога, Владимир Зеленский
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