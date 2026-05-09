В 2026 году Украина отмечает День Европы вместе со странами Европейского Союза — 9 мая. На фоне полномасштабной войны украинцы еще громче декларируют свою принадлежность к европейскому сообществу.

История Дня Европы в Украине

Что означает День Европы в Украине, почему с 2023 года его празднуют именно 9 мая, как пройдет День Европы 2026, и как изменилось его празднование в военное время — рассказываем в материале Фактов ICTV.

История Дня Европы в Украине

День Европы в Украине начали официально отмечать в 2003 году при президентстве Леонида Кучмы. Он подписал соответствующий указ в подтверждение евроинтеграционного курса нашего государства.

С тех пор день Европы в Украине праздновали ежегодно в третью субботу мая. Массовые празднования обычно проходили в Киеве и областных центрах — с концертами, фестивалями, открытыми Европейскими городками и культурными акциями.

Но в условиях полномасштабной войны Украина пересмотрела формат и дату празднования.

Когда празднуют День Европы 2026

Впервые День Европы в Украине стали официально отмечать 9 мая в 2023 году — синхронно с ЕС. Это изменение закреплено указом президента №266/2023, который отменил предыдущее празднование в третью субботу мая.

Поэтому и в 2026 году День Европы в Украине будут отмечать 9 мая — это официальная дата, которая символизирует единство Украины с ЕС.

Как празднуют День Европы 2026

Из-за войны празднование Дня Европы 2026 года не будет массовым. Вместо концертов и больших собраний — официальные церемонии, образовательные мероприятия, онлайн-инициативы.

В зданиях органов власти в этот день поднимают флаги Украины и ЕС. Происходят обращения украинских и европейских лидеров.

В школах проходят тематические уроки, конкурсы, флешмобы. Также в относительно безопасных городах, например, в укрытиях, возможно проведение локальных событий к празднику, таких как выставки.

В новых реалиях День Европы в Украине 2026 — это не только напоминание о евроинтеграции, но и символ устойчивости. Украинцы празднуют вместе с ЕС, демонстрируя, что наша страна уже часть европейской семьи не только географически, но и морально, ценностно и политически.

