Украинский МиГ-29 уничтожил пункт управления вражеских дронов на Запорожском направлении
На Запорожском направлении украинский МиГ-29 уничтожил пункт управления вражеских дронов и склад боеприпасов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Цели поражены
Украинский истребитель МиГ-29 поразил вражеские цели управляемыми авиабомбами.
Первая попала в пункт управления операторов БпЛА противника, вторая полностью разрушила склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Украинские военные выразили благодарность международным партнерам за поставки высокоточных средств поражения, которые позволяют наносить удары с безопасного расстояния и уничтожать критические цели врага.
Напомним, что 8 июня 2025 года авиация ВС ВСУ нанесла высокоточный удар по скоплению вражеской пехоты и складу боеприпасов на Южном направлении.
Для удара использовали истребитель МиГ-29, оснащенный высокоточной авиабомбой AASM Hammer.