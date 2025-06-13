Украинский МиГ-29 уничтожил пункт управления вражеских дронов на Запорожском направлении

На Запорожском направлении украинский МиГ-29 уничтожил пункт управления вражеских дронов и склад боеприпасов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Цели поражены

Украинский истребитель МиГ-29 поразил вражеские цели управляемыми авиабомбами.

Первая попала в пункт управления операторов БпЛА противника, вторая полностью разрушила склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Украинские военные выразили благодарность международным партнерам за поставки высокоточных средств поражения, которые позволяют наносить удары с безопасного расстояния и уничтожать критические цели врага.

Напомним, что 8 июня 2025 года авиация ВС ВСУ нанесла высокоточный удар по скоплению вражеской пехоты и складу боеприпасов на Южном направлении.

Для удара использовали истребитель МиГ-29, оснащенный высокоточной авиабомбой AASM Hammer.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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