Український МіГ-29 знищив пункт управління ворожих дронів на Запорізькому напрямку
На Запорізькому напрямку український МіГ-29 знищив пункт управління ворожих дронів і склад боєприпасів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Цілі вражено
Український винищувач МіГ-29 вразив ворожі цілі керованими авіабомбами.
Перша влучила у пункт управління операторів БпЛА противника, друга розтрощила вщент склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.
Українські військові висловили подяку міжнародним партнерам за постачання високоточних засобів ураження, які дозволяють завдавати ударів із безпечної дистанції та знищувати критичні цілі ворога.
Нагадаємо, що 8 червня 2025 року авіація ЗСУ завдала високоточного удару по скупченню ворожої піхоти й складу боєприпасів на Південному напрямку.
Для удару використали винищувач МіГ-29, оснащений високоточною авіабомбою AASM Hammer.