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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Український МіГ-29 знищив пункт управління ворожих дронів на Запорізькому напрямку

МиГ-29 Міг-29
Фото: УНІАН

На Запорізькому напрямку український МіГ-29 знищив пункт управління ворожих дронів і склад боєприпасів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Цілі вражено

Український винищувач МіГ-29 вразив ворожі цілі керованими авіабомбами.

Перша влучила у пункт управління операторів БпЛА противника, друга розтрощила вщент склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.

Українські військові висловили подяку міжнародним партнерам за постачання високоточних засобів ураження, які дозволяють завдавати ударів із безпечної дистанції та знищувати критичні цілі ворога.

Нагадаємо, що 8 червня 2025 року авіація ЗСУ завдала високоточного удару по скупченню ворожої піхоти й складу боєприпасів на Південному напрямку.

Для удару використали винищувач МіГ-29, оснащений високоточною авіабомбою AASM Hammer.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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