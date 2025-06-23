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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Выступление Зеленского перед ПАСЕ перенесли на 25 июня

Володимир Зеленський провів нараду
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратится в Парламентскую ассамблею Совета Европы в среду, 25 июня, вечером — раньше ожидалось, что это произойдет в четверг.

Об этом сообщил президент ПАСЕ Теодорос Русопулос.

Выступление Владимира Зеленского в ПАСЕ

По его словам, после выступления Зеленский будет отвечать на вопросы депутатов. Русопулос подчеркнул, что это станет “знаком демократического взаимодействия и взаимного уважения”.

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В Страсбурге уточнили, что речь идет именно о личном присутствии главы государства в сессионном зале, а не о включении по видеосвязи.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о необходимости установления ответственности России за агрессию против Украины. Также в резолюции подчеркивается недопущение безнаказанности для российских военных преступников.

По словам Лубинца, в резолюции, в том числе, говорится, что Россия должна ответить за все преступления: акт агрессии, аннексию территорий и геноцид.

Также ПАСЕ приветствовала согласование необходимых юридических документов для создания Специального трибунала по расследованию преступления агрессии в рамках Совета Европы и начало переговоров по созданию Компенсационной комиссии.

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