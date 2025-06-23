Виступ Зеленського перед ПАРЄ перенесли на 25 червня

Президент України Володимир Зеленський звернеться до Парламентської асамблеї Ради Європи в середу, 25 червня, ввечері — раніше очікувалось, що це станеться у четвер.

Про це повідомив президент ПАРЄ Теодорос Русопулос.

Виступ Володимира Зеленського у ПАРЄ

За його словами, після виступу Зеленський відповідатиме на запитання депутатів. Русопулос наголосив, що це стане “знаком демократичної взаємодії та взаємної поваги”.

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У Страсбурзі уточнили, що йдеться саме про особисту присутність глави держави в сесійній залі, а не про включення по відеозв’язку.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію щодо необхідності встановлення відповідальності Росії за агресію проти України. Також у резолюції підкреслюється недопущення безкарності для російських воєнних злочинців.

За словами Лубінця, в резолюції йдеться, зокрема, про те, що Росія має відповісти за всі злочини: акт агресії, анексію територій та геноцид.

Також ПАРЄ привітала узгодження необхідних юридичних документів для створення Спеціального трибуналу щодо розслідування злочину агресії в межах Ради Європи та початок переговорів щодо створення Компенсаційної комісії.

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