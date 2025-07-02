Кабмин уволил Тараса Креминя с должности языкового омбудсмена

Сегодня, 2 июля, Кабинет министров уволил Тараса Креминя с должности уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом сообщил Тарас Мельничук, представитель правительства в Верховной Раде.

Правительство уволило Тараса Креминя

Тарас Креминь останется на должности языкового омбудсмена до 8 июля. Причина увольнения — истечение срока назначения на должность.

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Несмотря на то, что его кандидатура не была выдвинута на повторный срок, Тарас Креминь заявлял, что готов продолжить работу на этой должности.

Кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка подают Министерство культуры и стратегических коммуникаций, Министерство юстиции и уполномоченный по правам человека.

Тарас Креминь занимал должность языкового омбудсмена с июля 2020 года.

В октябре Тарас Креминь подчеркнул, что в Украине начался новый этап украинизации. По его словам, уровень политической поддержки украинского языка невероятно высок.

Также он отмечал, что в Украине до сих пор фиксируются случаи обучения детей не только на государственном языке. Но режим двуязычия наблюдается не только в учебных заведениях.

По словам языкового омбудсмена, в Украине учителя до сих пор продолжают общаться с учениками на двух языках, в частности во время воспитательных мероприятий.

Фото: Тарас Креминь/Facebook

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