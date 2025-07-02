Кабмін звільнив Тараса Креміня з посади мовного омбудсмена

Сьогодні, 2 липня, Кабінет міністрів звільнив Тараса Креміня з посади уповноваженого із захисту державної мови.

Про це повідомив Тарас Мельничук, представник уряду у Верховній Раді.

Уряд звільнив Тараса Креміня

Тарас Кремінь лишатиметься на посаді мовного омбудсмена до 8 липня. Причина звільнення – закінчення строку призначення на посаду.

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Попри те, що його кандидатуру не подали на повторний термін, Тарас Кремінь заявляв, що готовий продовжити працювати на цій посаді.

Кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови подають Міністерство культури та стратегічних комунікацій, Міністер­ство юстиції та уповноважений з прав людини.

Тарас Кремінь обіймав посаду мовного омбудсмена з липня 2020 року.

У жовтні Тарас Кремінь наголосив, що в Україні розпочався новий етап українізації. За його словами, рівень політичної підтримки української мови неймовірно високий.

Також він зауважував, що в Україні досі фіксуються випадки навчання дітей не лише державною мовою. Та режим двомовності спостерігається не лише у навчальних закладах.

За словами мовного омбудсмена, в Україні вчителі досі продовжують спілкуватися з учнями двома мовами, зокрема під час виховних заходів.

Фото: Тарас Кремінь/Facebook

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