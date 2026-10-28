Сегодня, 28 октября, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за государственный бюджет (законопроект №16000) на 2027 год. Документ предусматривает дефицит бюджета почти в 1,7 трлн грн. Приоритетом государственных расходов остается сектор безопасности и обороны, в который планируется направить 4,89 трлн грн.

Об этом сообщает пресс-центр парламента.

Голосование за госбюджет-2027

За принятие законопроекта №16000 в первом чтении проголосовали 239 народных депутатов, против выступили 25, еще 26 парламентариев воздержались.

Сейчас смотрят

Премьер-министр Сергей Корецкий поблагодарил нардепов за поддержку документа. По его словам, бюджет учитывает условия полномасштабной войны, потребности обороны и необходимость выполнения социальных обязательств государства.

После проработки бюджетных выводов парламента Кабинет Министров подготовит законопроект к второму чтению.

На что планируют потратить средства в 2027 году

Наибольшая часть расходов предусмотрена на безопасность и оборону – 4,89 трлн грн. Это около 66,8% от общего объема расходов и почти на 12% больше, чем в бюджете на 2026 год.

Еще 1,73 трлн грн. в рамках этого финансирования составляют ресурсы европейских партнеров на вооружение и военную технику.

Среди других основных направлений расходов:

социальная защита — 540,3 млрд грн;

обслуживание государственного долга — 474,1 млрд грн;

образование — 328,5 млрд грн;

здравоохранение — 292,5 млрд грн;

поддержка регионов и энергетической инфраструктуры — 133,6 млрд грн.

В частности, на региональные планы устойчивости предусмотрено 60 млрд грн, на дотации пострадавшим от войны общинам — 30,4 млрд грн.

Дефицит бюджета и международная помощь

Согласно правительственному проекту, доходы госбюджета в 2027 году должны составить 5,65 трлн грн, а расходы — 7,27 трлн грн.

Для покрытия финансовых потребностей правительство планирует привлечь 544,4 млрд грн из-за выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Общая потребность во внешней помощи составляет $52,6 млрд. Из этой суммы международные партнеры подтвердили $20 млрд.

Макроэкономический прогноз, на котором базируется проект бюджета, предполагает рост реального ВВП на 1,3% и инфляцию на уровне 8%.

Какие правки поддержали депутаты

Во время рассмотрения законопроекта народные депутаты поддержали поручение правительству проработать повышение денежного довольствия военнослужащих с 1 января 2027 года, увеличение выплат внутренне перемещенным лицам, а также ограничение зарплат руководителей и членов наблюдательных советов государственных банков и предприятий.

Также парламентарии поддержали правки о финансовой помощи переехавшим из зон боевых действий аграрным производителям, обеспечению жильем ВПЛ и увеличению государственных гарантий для производства вооружения и систем противовоздушной обороны.

Депутаты проголосовали за запрет выплачивать Национальный кэшбек за счет программы поддержки развития производства. Эту правку поддержали 295 народных депутатов. Запрет финансировать программу из госбюджета поддержали 284 парламентария.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.