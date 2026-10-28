Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении
- Верховная Рада поддержала проект госбюджета-2027 в первом чтении.
- На безопасность и оборону планируют направить 4,89 трлн. грн.
- Доходы бюджета предусмотрены на уровне 5,65 трлн грн, расходы - 7,27 трлн грн.
Сегодня, 28 октября, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за государственный бюджет (законопроект №16000) на 2027 год. Документ предусматривает дефицит бюджета почти в 1,7 трлн грн. Приоритетом государственных расходов остается сектор безопасности и обороны, в который планируется направить 4,89 трлн грн.
Об этом сообщает пресс-центр парламента.
Голосование за госбюджет-2027
За принятие законопроекта №16000 в первом чтении проголосовали 239 народных депутатов, против выступили 25, еще 26 парламентариев воздержались.
Премьер-министр Сергей Корецкий поблагодарил нардепов за поддержку документа. По его словам, бюджет учитывает условия полномасштабной войны, потребности обороны и необходимость выполнения социальных обязательств государства.
После проработки бюджетных выводов парламента Кабинет Министров подготовит законопроект к второму чтению.
На что планируют потратить средства в 2027 году
Наибольшая часть расходов предусмотрена на безопасность и оборону – 4,89 трлн грн. Это около 66,8% от общего объема расходов и почти на 12% больше, чем в бюджете на 2026 год.
Еще 1,73 трлн грн. в рамках этого финансирования составляют ресурсы европейских партнеров на вооружение и военную технику.
Среди других основных направлений расходов:
- социальная защита — 540,3 млрд грн;
- обслуживание государственного долга — 474,1 млрд грн;
- образование — 328,5 млрд грн;
- здравоохранение — 292,5 млрд грн;
- поддержка регионов и энергетической инфраструктуры — 133,6 млрд грн.
В частности, на региональные планы устойчивости предусмотрено 60 млрд грн, на дотации пострадавшим от войны общинам — 30,4 млрд грн.
Дефицит бюджета и международная помощь
Согласно правительственному проекту, доходы госбюджета в 2027 году должны составить 5,65 трлн грн, а расходы — 7,27 трлн грн.
Для покрытия финансовых потребностей правительство планирует привлечь 544,4 млрд грн из-за выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Общая потребность во внешней помощи составляет $52,6 млрд. Из этой суммы международные партнеры подтвердили $20 млрд.
Макроэкономический прогноз, на котором базируется проект бюджета, предполагает рост реального ВВП на 1,3% и инфляцию на уровне 8%.
Какие правки поддержали депутаты
Во время рассмотрения законопроекта народные депутаты поддержали поручение правительству проработать повышение денежного довольствия военнослужащих с 1 января 2027 года, увеличение выплат внутренне перемещенным лицам, а также ограничение зарплат руководителей и членов наблюдательных советов государственных банков и предприятий.
Также парламентарии поддержали правки о финансовой помощи переехавшим из зон боевых действий аграрным производителям, обеспечению жильем ВПЛ и увеличению государственных гарантий для производства вооружения и систем противовоздушной обороны.
Депутаты проголосовали за запрет выплачивать Национальный кэшбек за счет программы поддержки развития производства. Эту правку поддержали 295 народных депутатов. Запрет финансировать программу из госбюджета поддержали 284 парламентария.