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Кличко, Льюис и Холифилд произвели настоящий фурор на киевских детей – журналист

Легендарные чемпионы мира по боксу Виталий Кличко, Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд оказались достижимыми, откровенными и весело провели время с киевскими детьми.

Об этом написал журналист сайта Обозреватель Вячеслав Боткалюк в социальной сети Facebook.

– Пожать руку Ленноксу Льюису или Эвандеру Холифилду – когда-то это была недостижимая мечта … Но сегодня я делал это с удовольствием! И не потому, что они звезды бокса, а потому, что они достижимы, контактные, откровенные и с чистыми сердцами. И я пишу не об их коммуникации с прессой, – поделился впечатлениями журналист.

По его словам, легенды бокса посетили центр помощи детям Город счастливых детей и рассказали малышам, как им удалось стать чемпионами мира.

– Эти крепкие тяжеловесы сегодня общались с детьми. С детьми, которые пострадали от насилия и проходят реабилитацию. Дети ползали по ним, залезали на плечи, хлопали по лысине. Ни один из них даже не намекнул на то, что их это утомляет. Они искренне дарили улыбки и рассказывали о своем довольно скромное детство. Именно поэтому я им благодарен. Спасибо за визит в Украину и за участие в социальном проекте, – написал Вячеслав Боткалюк.

Напомним, что в Киеве продолжается конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). В рамках социальных проектов организации легендарные чемпионы – Виталий Кличко, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд – посетили центр помощи детям, провели благотворительный аукцион, где собрали $200 тис на обустройство спортивного зала в Мариуполе, провели автограф-сессию и открыли новый боксерский зал в столице.

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