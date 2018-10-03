Легендарні чемпіони світу з боксу Віталій Кличко, Леннокс Льюїс та Евандер Холіфілд виявились досяжними, відвертими та весело провели час з київськими дітьми.

Про це написав журналіст сайту Обозреватель В’ячеслав Боткалюк у соціальній мережі Facebook.

– Потиснути руку Ленноксу Льюїсу чи Евандеру Холіфілду – колись це була недосяжна мрія… Але сьогодні я робив це з задоволенням! І не тому, що вони зірки боксу, а тому, що вони досяжні, контактні, відверті та з чистими серцями. І я пишу не про їхню комунікацію з пресою, – поділився враженнями журналіст.

За його словами, легенди боксу відвідали центр допомоги дітям Місто щасливих дітей та розповіли малечі, як їм вдалось стати чемпіонами світу.

– Ці кремезні важковаговики сьогодні спілкувались з дітьми. З дітьми, які постраждали від насилля і проходять реабілітацію. Діти повзали по них, залазили на плечі, плескали по лисині. Жоден з них навіть не натякнув на те, що їх це втомлює. Вони щиро дарували усмішки та розповідали про своє досить скромне дитинство. Саме тому я їм дякую. Дякую за візит до України та за участь у соціальному проекті, – написав В’ячеслав Боткалюк.

Нагадаємо, що в Києві триває конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). В рамках соціальних проектів організації легендарні чемпіони – Віталій Кличко, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд – відвідали центр допомоги дітям, провели благодійний аукціон, де зібрали $200 тис на облаштування спортивного залу в Маріуполі, провели автограф-сесію та відкрили новий боксерський зал у столиці.