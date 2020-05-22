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Факты / Украина / Общество

Супрун рассказала, что нужно сделать до открытия метро

В Украине готовятся 25 мая возобновить работу метро в рамках второго этапа ослабления карантина. Сейчас точно известно, что в этот день откроют метрополитен в Харькове, по другим городам решения еще нет. Бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала рекомендации, как сделать метро безопасным для пассажиров и работников.

Средства безопасности в метро:

  • Дезинфекция поверхностей, к которым часто прикасаются люди, по меньшей мере раз в 2-3 часа.
  • Маркировка расстояния между пассажирами на платформах, возле касс, на входе, внутри вагонов, а также на местах.
  • Совершенствование безналичных операций, продажа карточек и билетов не только в кассах, чтобы уменьшить количество людей в очередях.
  • Отслеживание количества пассажиров ежедневно, чтобы понимать, как организовать работу транспорта, корректировать расписание движения поездов и т. п.
  • Информирование относительно пассажиропотока. Например, сообщать пассажирам до того, как они решат воспользоваться метро, что ​​пока слишком большое скопление людей, поэтому рекомендуется воспользоваться другим видом транспорта (соцсети, громкоговорители на входе).
  • Антисептики на станциях метро, ​​потому что не все его имеют с собой.
  • Размещение информационных плакатов в удобных местах с напоминаниями о правилах соблюдения правил безопасности.
  • Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Читайте: Открытие метро в Харькове — когда и при каких условиях возобновится работа

Супрун советует воспользоваться этими рекомендациями местным администрациям в городах, где есть метро.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что метро в Киеве, Харькове и Днепре не откроется одновременно.

Источник: Уляна Супрун

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