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Факти / Україна / Суспільство

Супрун розповіла, що потрібно зробити до відкриття метро

В Україні готуються 25 травня відновити роботу метро в рамках другого етапу послаблення карантину. Нині точно відомо, що у цей день відкриють метрополітен у Харкові, щодо інших міст рішення ще немає. Колишня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала рекомендації щодо того, як зробити метро безпечним для пасажирів та працівників.

Засоби безпеки в метро:

  • Дезінфекція поверхонь, до яких часто торкаються люди, щонайменше раз на 2-3 години.
  • Маркування відстані між пасажирами на платформах, біля кас, на вході, всередині вагонів, а також на місцях.
  • Удосконалення безготівкових операцій, продаж карток та квитків не лише в касах, щоб зменшити кількість людей в чергах.
  • Відстеження кількості пасажирів щодня, аби розуміти, як організувати роботу транспорту, коригувати розклад руху поїздів тощо.
  • Інформування щодо пасажиропотоку. Наприклад, повідомляти пасажирам до того, як вони вирішать скористатися метро, що наразі надто велике скупчення людей, тому рекомендовано скористатися іншим видом транспорту (соцмережі, гучномовці на вході).
  • Антисептики на станціях метро, бо не всі його мають з собою.
  • Розміщення інформаційних плакатів у зручних місцях з нагадуваннями про правила дотримання правил безпеки.
  • Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

Читайте: Відкриття метро у Харкові – коли і за яких умов відновиться робота

Супрун радить скористатися цими рекомендаціями місцевим адміністраціям у містах, де є метро.

Раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що метро у Києві, Харкові та Дніпрі не відкриється в один день.

Джерело: Уляна Супрун

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