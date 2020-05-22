Супрун розповіла, що потрібно зробити до відкриття метро

В Україні готуються 25 травня відновити роботу метро в рамках другого етапу послаблення карантину. Нині точно відомо, що у цей день відкриють метрополітен у Харкові, щодо інших міст рішення ще немає. Колишня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала рекомендації щодо того, як зробити метро безпечним для пасажирів та працівників.

Засоби безпеки в метро:

Дезінфекція поверхонь, до яких часто торкаються люди, щонайменше раз на 2-3 години.

Маркування відстані між пасажирами на платформах, біля кас, на вході, всередині вагонів, а також на місцях.

Удосконалення безготівкових операцій, продаж карток та квитків не лише в касах, щоб зменшити кількість людей в чергах.

Відстеження кількості пасажирів щодня, аби розуміти, як організувати роботу транспорту, коригувати розклад руху поїздів тощо.

Інформування щодо пасажиропотоку. Наприклад, повідомляти пасажирам до того, як вони вирішать скористатися метро, що наразі надто велике скупчення людей, тому рекомендовано скористатися іншим видом транспорту (соцмережі, гучномовці на вході).

Антисептики на станціях метро, бо не всі його мають з собою.

Розміщення інформаційних плакатів у зручних місцях з нагадуваннями про правила дотримання правил безпеки.

Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

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Супрун радить скористатися цими рекомендаціями місцевим адміністраціям у містах, де є метро.

Раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що метро у Києві, Харкові та Дніпрі не відкриється в один день.

Джерело: Уляна Супрун