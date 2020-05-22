Супрун розповіла, що потрібно зробити до відкриття метро

В Україні готуються 25 травня відновити роботу метро в рамках другого етапу послаблення карантину. Нині точно відомо, що у цей день відкриють метрополітен у Харкові, щодо інших міст рішення ще немає. Колишня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала рекомендації щодо того, як зробити метро безпечним для пасажирів та працівників.
Засоби безпеки в метро:
- Дезінфекція поверхонь, до яких часто торкаються люди, щонайменше раз на 2-3 години.
- Маркування відстані між пасажирами на платформах, біля кас, на вході, всередині вагонів, а також на місцях.
- Удосконалення безготівкових операцій, продаж карток та квитків не лише в касах, щоб зменшити кількість людей в чергах.
- Відстеження кількості пасажирів щодня, аби розуміти, як організувати роботу транспорту, коригувати розклад руху поїздів тощо.
- Інформування щодо пасажиропотоку. Наприклад, повідомляти пасажирам до того, як вони вирішать скористатися метро, що наразі надто велике скупчення людей, тому рекомендовано скористатися іншим видом транспорту (соцмережі, гучномовці на вході).
- Антисептики на станціях метро, бо не всі його мають з собою.
- Розміщення інформаційних плакатів у зручних місцях з нагадуваннями про правила дотримання правил безпеки.
- Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.
Читайте: Відкриття метро у Харкові – коли і за яких умов відновиться робота
Супрун радить скористатися цими рекомендаціями місцевим адміністраціям у містах, де є метро.
Раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що метро у Києві, Харкові та Дніпрі не відкриється в один день.
Джерело: Уляна Супрун