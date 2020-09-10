В Тернополе, который попал в красную зону, массово штрафуют директоров школ и детсадов, которые продолжают работать. Поэтому МОН обратилось с письмом к руководителям департаментов образования и науки в областях и КГГА, директорам учебных заведений с требованием неуклонного выполнения законодательства.

В письме отмечается, что директора учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность.

В частности, согласно статье 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях, им как должностным лицам грозит штраф в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если же в школе кто-то из учеников заболеет коронавирусом, согласно статье 137 Уголовного кодекса Украины, директор должен заплатить штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов, или же ему грозит ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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В случае тяжелых последствий или смерти несовершеннолетнего от коронавируса руководители учебных заведений наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Карантин в Тернополе и Черновцах

Несмотря на попадание Тернополя в красную зону, школы и детские сады в городе продолжают работать. Поэтому полиция уже составила протоколы на руководителей 31 школы и 12 детсадов.

А в Черновцах, который тоже в красной зоне, 9 сентября родители школьников вышли на акцию протеста против дистанционного обучения.